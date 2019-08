Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Pkw - Zeugen gesucht

Am Samstagnachmittag wurde ein 32-jähriger Fahrzeugführer Opfer eines Einbruchdiebstahls in sein Fahrzeug. Dieses hatte er gegen 15:10 Uhr in der Siedlerstraße in Weil am Rhein abgestellt. Als er, nach eigenen Angaben, nur ca. 5 Minuten später wieder zu seinem schwarzen BMW der 3er Reihe zurückkam, musste er feststellen, dass die hintere Dreiecksscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen war und sein Handy aus der Mittelkonsole fehlte. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Siedlerstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein (07621 9797-0)zu melden.

