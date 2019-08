Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen., LKr. Lörrach Zusammenstoß zwischen Audi und Motorrad - 24-Jähriger Motorradfahrer leicht verletzt - Unklarer Unfallhergang - Zeugenaufruf-

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Rheinfelden sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Freitagabend gegen 19.40 Uhr in der Markgrafenstraße in Grenzach-Wyhlen.

Unklar ist hierbei der Unfallhergang bei dem es zur Kollision zwischen einem Krad und einem PKW Audi kam. Der 30-jährige Fahrzeugführer zog hierbei nach links und übersah den dahinter fahrenden 24-Jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer prallte gegen den Kotflügel des Audis und wurde über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Er zog sich Prellungen und Schürfwunden zu.

Der Audi-Fahrer gab an, dass er zwei Fahrradfahrer überholen wollte und deshalb nach links ausscherte.

Aufgrund der widersprüchlichen Angaben der Unfallbeteiligten sucht die Polizei Zeugen, welche den Verkehrsunfall auf Höhe Markgrafenstraße 54 beobachtet haben.

Zeugen mögen sich bitte unter der Telefonnummer 07623/7404-0 beim Polizeirevier Rheinfelden melden.

ms/ rr sk/flz

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell