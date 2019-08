POL-FR: Unfall zwischen Straßenbahn und PKW - Zeugenaufruf

Polizeipräsidium Freiburg

Heute, am 02.08.2019, gg. 19:25 Uhr, kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem PKW, Smart, an der Kreuzung Breisacher Straße/Fehrenbachallee. Beide Fahrzeuge streiften sich im Kreuzungsbereich, wobei beide Fahrzeugführer angaben, bei Grün, bzw. bei Freisignal in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Es entstand insgesamt leichter Sachschaden; verletzt wurde niemand.

Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Freiburg hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeuge, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter 0761-882-3100 zu melden.

