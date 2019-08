Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Motorradfahrer fährt auf Wohnmobil auf - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Mit schweren Verletzungen an den Beinen und mit diversen Prellungen wurde ein Motorradfahrer am Donnerstag, 01.08.2019, mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, nachdem dieser im Wehratal einem Wohnmobil aufgefahren war. Kurz nach 12:30 Uhr hatte der 47-jährige Motorradfahrer zu spät bemerkt, dass das Wohnmobil vor ihm wegen eines entgegenkommenden Lkws gehalten hatte. Der Motorradfahrer versuchte noch, nach links auszuweichen, prallte aber ins das Heck des Wohnmobils. Danach wurde er über die Straße an die Leitplanke geschleudert. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Schwerverletzten und veranlasste die Verlegung mit einem Rettungshubschrauber. Die Yamaha des Mannes wurde komplett beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. Auf ca. 2000 Euro dürfte sich der Schaden am Wohnmobil belaufen. Die Wohnmobil-Insassen blieben unverletzt.

