POL-FR: Folgemeldung zu "Waldshut-Tiengen/Tiengen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 85 Jahre alten Mann mit Rollator" - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Die Fahndung nach dem Vermissten wird zurückgenommen. Am 01.08.2019 wurde im Rahmen einer Suchaktion von Mitgliedern der FFW Waldshut-Tiengen ein männlicher Leichnam in einem dichten Gestrüpp in der Nähe der Bahnlinie in WT-Tiengen aufgefunden. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Verstorbenen um den bislang vermissten 85-jährigen. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Medien werden gebeten, Name und Lichtbild nicht weiter zu verbreiten.

Bisherige Meldung:

Ein 85 Jahre alter Mann, der an Parkinson und Demenz leidet, wird seit Donnerstagmittag, 18.07.2019, aus WT-Tiengen vermisst.

Vermutlich am Donnerstagnachmittag hat der 85-jährige ******* ein Altenheim in Tiengen mit seinem Rollator verlassen. Zuletzt wurde er beim Mittagessen gesehen.

Intensive Such- und Ermittlungsmaßnahmen, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und Spürhunden, blieben bislang ergebnislos.

Möglicherweise hat der Vermisste versucht, nach Detzeln (Stadtteil von Waldshut-Tiengen) zu gelangen.

Es ist zu befürchten, dass der Vermisste aufgrund seiner Erkrankung orientierungslos ist und sich in einer hilflose Lage befinden könnte.

Personenbeschreibung: circa 170cm groß, schlank, kurzes graues nach hinten gekämmtes Haar, Schnurrbart, trug ein schwarz-weiß-kariertes Hemd und eine schwarze Hose. Er führte seinen Rollator mit.

Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben? Bitte wenden Sie sich umgehend an den Kriminaldauerdienst Bad Säckingen (Tel. 07761 934-500).

*** Ein Foto der Vermissten kann unter beigefügtem link abgerufen und im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden. *** https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-fr-waldshut-tiengen-vermisstenfall/

