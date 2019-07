Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Drogentoter

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 43 Jahre alter Mann ist am Rotweg offenbar an den Folgen seiner Drogensucht verstorben. Polizeibeamte entdeckten den Mann am Freitag (19.07.2019) tot in seiner Wohnung, Nachbar hatten ihn bereits mehrere Wochen nicht mehr gesehen. Ermittlungen ergaben, dass der 43-Jährige offenbar an den Folgen seiner Drogensucht gestorben ist. Eine toxikologische Blutuntersuchung soll nun Aufschluss über die genaue Todesursache geben.

