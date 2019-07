Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschwindigkeitskontrollen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Mittwochmorgen (24.07.2019) in der Pragstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Beamten haben zwischen 05.00 Uhr und 06.30 Uhr im Pragtunnel in Fahrtrichtung Zuffenhausen insgesamt 112 Fahrzeuge angemessen. 17 Fahrer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern um mehr als 21 km/h und müssen mit Anzeigen, empfindlichen Geldbußen und Punkten in Flensburg rechnen. Sieben Fahrer erwartet darüber hinaus ein Fahrverbot, da sie mehr als 31 km/h zu schnell unterwegs waren. Ein 38-jähriger Audi-Fahrer befuhr den Pragtunnel abzüglich der Toleranz mit 105 Stundenkilometern.

