POL-FR: Freiburg: Versuchtes Raubdelikt in der Innenstadt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein versuchtes Raubdelikt soll sich am Donnerstag, 01.08.2019, um circa 20.15 Uhr in der Turmstraße in Freiburg ereignet haben. Wie der 20-jährige Geschädigte der Polizei mitteilte, forderte ein unbekannter Täter unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Geldbörse. Als weitere Passanten hinzukamen, flüchtete der Täter nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Beute über den Rathausplatz und die Merianstraße in Richtung Siegesdenkmal. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, circa 20 Jahre alt - circa 1,85 Meter groß, normale Statur - nordafrikanisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, seitlich abrasiert, kein Bart - bekleidet mit schwarzer dünner Stoffjacke mit Reißverschluss und dunkler Anzughose - sprach schlechtes Deutsch

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

