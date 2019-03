Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Birkenfeld, Straße Am Talweiher Mit Luftdruckwaffe auf Fußgängerin geschossen Polizei Zeugen und einen Audi 80, Farbe schwarz, älteren Baujahres

Birkenfeld (ots)

Am gestrigen Abend, zwischen 19.10 Uhr und 19.15 Uhr, ging die 17-jährige Geschädigte in Begleitung mit zwei Frauen in Birkenfeld die Straße Am Talweiher in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe des Biomarktes fiel ein einzelner Schuss und die Jugendliche verspürte einen Schmerz am Oberschenkel. Die Passantin wurde leicht verletzt. Im gleichen Moment passierte ein entgegenkommender schwarzer Audi 80 älteren Baujahres mit überhöhter Geschwindigkeit die Fußgänger.

Zeugen, welche zu dem Vorfall oder zu dem schwarzen Audi älteren Baujahres eine Aussage treffen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld oder jeder andern Polizeidienststelle melden.

