POL-GT: Handy geraubt - Zeugen gesucht

Werther (FK) - Am frühen Samstagmorgen (22.06., 00.30 Uhr) kam es an einer Bushaltestelle an der Alten Bielefelder Straße zu einer Streitigkeit zwischen Jugendlichen.

Während zwei 16-jährige junge Männer auf den Bus warteten, wurden sie durch eine Gruppe Jugendlicher provozierend und aggressiv angesprochen. Anschließend schlug einer aus der Gruppe heraus, einem der 16-Jährigen das Smartphone aus der Hand und lief anschließend damit davon. Der 16-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Zu der bislang unbekannten Personengruppe ist folgendes bekannt: Es handelte sich um ca. acht junge Männer. Der Täter, welcher das Smartphone aus der Hand geschlagen hat, hatte blonde Haare, trug ein schwarzes T-Shirt und einen auffälligen Gürtel.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Personengruppe machen? Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

