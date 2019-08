Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach-Oberprechtal: Rollerdiebstahl - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Vor einem Wohnhaus in der Straße Am Wittenbach hatte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 18.07.2019, ein bislang unbekannter Täter einen dort geparkten Vespa-Roller entwendet. Anwohner hatte gegen 00:30 Uhr dort verdächtigte Geräusche wahrgenommen, möglicherweise handelt es sich dabei um den Tatzeitpunkt. Zwischenzeitlich konnte die Polizei den Roller in Waldkirch sicherstellen und einen möglichen jugendlichen Tatbeteiligten ermitteln. Zur Klärung des Falles und Überprüfung der Angaben des möglichen Täters sind Angaben von Zeugen hilfreich, die in der Tatnacht einen oder mehrere Jugendlichen in Tatortnähe mit einem Roller beobachtet haben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Elzach unter Tel. 07682/909196 entgegen.

uh

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell