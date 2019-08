Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen, LKr. Breisgau-Hochschwarzwald Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer

Freiburg (ots)

Am Samstagvormittag kam es auf der Landstraße 170 im Bereich Wutachschlucht/Schattenmühle zu einem Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger PKW Lenker überholte im Baustellenbereich einen Fahrradfahrer, ohne den vorgeschriebenen Seitenabstand einzuhalten. Dabei streifte er das Velo mit seinem Fahrzeug, was zur Folge hatte, dass der Fahrradfahrer kopfüber stürzte. Hierbei zog sich der 60-jährige Radler trotz Helm massive Verletzungen zu. Er wurde nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde noch vor Ort von der Polizei beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

RTN/PK sk/flz

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell