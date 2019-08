Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Streitigkeit zwischen Autofahrer und Fußgänger

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Zu einem Streit kam es am Samstag, kurz vor 19:00 Uhr, im Gewebegebiet Schildgasse. Zu diesem Zeitpunkt wollte der Fahrer eines roten Audis in der Ochsenmattstraße einparken. Da dort eine Fußgängerin mit Hund lief, welche nach Meinung des Autofahrers einen unaufmerksamen Eindruck machte, hupte er, damit sie nicht unvermittelt vor sein Auto läuft. Die 19-Jährige erschrak darauf hin und zeigte dem 36-jährigen Autofahrer den ausgestreckten Mittelfinger. Als sie der Mann zwischen Parkplatz Möbelarena und der nebenan befindlichen Autowerkstatt zur Rede stellen wollte, wurde er mit Schimpfwörtern beleidigt. Sie wiederum beschuldigte ihn, ihr auf den Rücken geschlagen zu haben. Zeugen, welche den Vorgang beobachten haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07623 74040, mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.

Wül / VV, FLZ

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell