Polizei Mettmann

POL-ME: Velberterin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Hoher Sachschaden - Mettmann - 1906072

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (13. Juni 2019) ist eine 50 Jahre alte Velberterin bei einem Verkehrsunfall an der Meiersberger Straße in Mettmann schwer verletzt worden. Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Autos schwer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von knapp 17.000 Euro.

Um kurz nach 8 Uhr morgens fuhr ein 57 Jahre alter Mettmanner mit seinem VW Golf über die Meiersberger Straße in Mettmann. An der Kreuzung "Zur Fliethe" ordnete er sich auf die Linksabbiegerspur ein, wo er jedoch an einer roten Baustellenampel warten musste. Noch bevor sein Wagen vollständig stoppte, überlegte es sich der Fahrer anders und zog nach rechts auf die Geradeausspur. Eine 50 Jahre alte Velberterin, welche gerade ihren Skoda Fabia über diese Spur fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem VW Golf von hinten auf. Aufgrund des heftigen Aufpralls wurde der Golf in einen dritten Wagen, einen Audi Q5 einer 52-jährigen Essenerin, geschleudert.

Bei dem Unfall verletzte sich die 50-jährige Velberterin schwer an der Schulter. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unversehrt. Alle drei Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zur Dauer der Unfallaufnahme musste die Polizei den Verkehr rund um die Kreuzung abführen.

