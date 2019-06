Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Diebstahl

Rund sechs Meter Mauerabdeckung aus Kupfer entwendet

Rees (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 23.00 Uhr, und Freitag (14. Juni 2019), 6.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Straße Vor dem Rheintor etwa sechs Meter einer Mauerabdeckung aus Kupfer. Die Abdeckung war an der rückwärtigen Seite, zum Rhein hin, an der Mauer eines Betriebsgeländes angebracht. Bereits vor rund einem Monat waren an dieser Mauer etwa zwei Meter der Kupferabdeckung entwendet worden.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell