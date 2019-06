Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Radfahrer kollidiert auf Radweg mit Fußgänger und prallt gegen vorbeifahrenden Ford - Fußgänger geflüchtet - Zeugen gesucht!

Ein bislang unbekannter Fußgänger ist nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer am Samstagmittag, kurz vor 14 Uhr, im Quadrat I2 geflüchtet. Der 24-jährige Radfahrer befuhr verbotswidrig in entgegengesetzter Richtung den Radweg vom Marktplatz in Richtung Luisenring, als es in Höhe des I-Quadrats zum Zusammenstoß mit dem Mann kam, der vermutlich die Straße überqueren wollte. Der 24-Jährige prallte nach der Kollision mit seinem Fahrrad gegen einen vorbeifahrenden Ford, welcher beschädigt wurde. Der Fußgänger teilte den Beteiligten mit, dass er sein Auto schnell Umparken müsse und entfernte sich einfach von der Unfallstelle. Durch die Kollision zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu, eine Behandlung vor Ort war aber nicht notwendig.

Die Beteiligten beschrieben den Unbekannten wie folgt: männlich, ca. 60 Jahre alt, hatte keinen Bart, trug eine Brille, einen weiß-grauen Hut und eine graue Jacke.

Am Zweirad sowie am Ford entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt suchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Fußgänger geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

