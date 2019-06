Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Polizei warnt vor Trickbetrügern

Täter bieten angeblich hochwertige Haushaltswaren an

Kreis Kleve (ots)

Aktuell wird der Polizei im Kreis Kleve von Betrügern berichtet, die angeblich hochwertige Haushaltswaren wie Töpfe, Messersets und Besteckkästen zum Verkauf anbieten. Die Täter sprechen ihre potentiellen Opfer beispielsweise auf Parkplätzen vor Supermärkten an und geben vor, die Ware sei von einer Messe, auf der sie nicht verkauft werden konnte. Sie versprechen hohe Garantiezeiten auf die Gegenstände, es handelt sich dabei aber um minderwertige Produkte. Bisher traten die betrügerischen Händler in Kranenburg, Emmerich und Rees auf. In Rees und Emmerich war ein ca. 45 bis 50 Jähriger Mann in einem weißen VW Caddy mit niederländischem Kennzeichen unterwegs. Er bezeichnete sich selbst als Niederländer und hatte einen entsprechenden Akzent. In Kranenburg sprach ein etwa 30-jähriger, gut gekleideter Mann eine ältere Dame vor ihrem Haus an und versuchte, ihr Töpfe zu verkaufen. Sie beschreibt ihn als äußerst gut gekleidet. Er war ebenfalls in einem Wagen mit niederländischem Kennzeichen unterwegs.

Die Polizei rät:

- Kaufen Sie keine Waren, die Ihnen auf Parkplätzen oder an anderen Orten aus Autos heraus angeboten werden. - Rufen Sie die Polizei unter 110 und prägen Sie sich das Kennzeichen sowie das Aussehen der angeblichen Verkäufer gut ein.

