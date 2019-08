Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Eigentümer sichergestellter Beweisstücke (Fotos anbei)

Neuss (ots)

Mit Pressemitteilung vom 18.07.2019 - 13:38 Uhr, berichteten wir von einem Sachverhalt, bei dem ein 32-jähriger Neusser auf frischer Tat in einem Auto mit aufgebrochenem Handschuhfach angetroffen wurde.

Über einen aufmerksamen Zeugen erhielt die Polizei seinerzeit Kenntnis von einer verdächtigen Person an der Josefstraße. Der bis dato Unbekannte hantierte an den Türen geparkter Autos. Nur wenige Augenblicke später konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen stellen. Der Mann aus Neuss saß in einem VW Passat und hatte bereits dessen Handschuhfach geknackt. Er wurde wegen Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls vorläufig festgenommen.

Beamte des Fachkommissariats übernahmen die weiteren Ermittlungen. Im Zuge dessen tauchten weiteren Gegenstände im Besitzt des Verdächtigen auf, die möglicherweise aus Straftaten stammen könnten. Die Kripo bittet deshalb um Hilfe bei der Zuordnung folgender Beweisstücke:

Es handelt sich zum einen um ein silbernes Damenfahrrad der Marke "Funliner Exclusiv" und zum anderen um zwei identische schwarze Kofferraumorganizer-Taschen aus Fußmattenstoff. Die Taschen waren mit verschiedenen Gegenständen, unter anderem Getränkedosen sowie drei originalverpackten Powerbanks befüllt. (Fotos anbei)

Wer Hinweise zu den sichergestellten Gegenständen und deren Herkunft geben kann, wird um Kontaktaufnahme mit dem Kriminalkommissariat 12 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss gebeten (Telefon: 02131 300-0).

