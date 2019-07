Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Tankstelle - die Polizei bittet um Hinweise

Grevenbroich-Noithausen (ots)

In der Nacht von Dienstag (30.07.) auf Mittwoch (31.07.) brachen bislang unbekannte Tatverdächtige in eine Tankstelle in Noithausen ein. Durch Einschlagen der Scheibe gelangten sie in das Kassenhaus, wo sie nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren entwendeten.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer zum Tatzeitpunkt etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

