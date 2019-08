Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 80-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Grevenbroich (ots)

Am Abend des 31.07.2019 gegen 19:08 Uhr kam es in Grevenbroich-Neukirchen zu einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe der Viehstraße. Ein 54-jähriger befuhr mit seinem Traktor mit Anhängern einen Wirtschaftsweg, als ihm ein 80jähriger Grevenbroicher auf seinem Fahrrad entegen kam. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Radfahrer zwischen die Reifen des Traktor und wurde tödlich verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

