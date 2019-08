Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr- Reifen auf die Straße geworfen

Hamm-Pelkum (ots)

Zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es am Dienstag, 20. August 2019 auf der Kamener Straße. Gegen 3 Uhr war eine 27-jährige auf der Kamener Straße unterwegs. Ein Unbekannter warf in Höhe vom Meereweg einen Reifen auf die Straße. Die 27-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über den Reifen. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

