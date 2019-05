Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Pkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Umfangreiche Fahndung der Polizei - Ermittlungen dauern an

Donnerstag, 30. Mai 2019, 4 Uhr

Möglicherweise verletzt wurde in der vergangenen Nacht ein derzeit unbekannter Fahrer eines verunfallten BMW. Der Mann hatte sich in Oberbilk einer Verkehrskontrolle entzogen und verursachte kurze Zeit später an der Grenze zu Lierenfeld einen Verkehrsunfall. Der Fahrer konnte unerkannt flüchten. Die Ermittlungen hinsichtlich des Nutzers dauern an.

Zur Einsatzzeit sollte ein BMW, der unter Missachtung einer Rotlicht zeigenden Ampel vom Worringer Platz rechts in die Kölner Straße abgebogen war, durch eine Funkstreife angehalten und kontrolliert werden. Dazu wurden das Signal "Stopp Polizei" und das Blaulicht eingeschaltet. Der Führer des Pkw beschleunigte sein Fahrzeug daraufhin erheblich. Mit deutlich überhöhten Geschwindigkeit raste das Fahrzeug in Richtung Oberbilk davon. Im Kreuzungsbereich Kölner Straße/Karl-Geusen-Straße waren auf der Fahrbahn deutlich Reifenabrieb und Driftspuren zu sehen. Das flüchtige Fahrzeug wurde etwa 100 Meter hinter der Einmündung verunfallt und verlassen aufgefunden. Der Wagen war zuvor mit einem geparkten Transporter und einer Straßenlaterne kollidiert. Fahndungsmaßnahmen verliefen in der Nacht negativ. Die Ermittlungen zur Feststellung des Fahrers dauern an. Er dürfte sich bei dem Unfallgeschehen Verletzungen zugezogen haben. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

