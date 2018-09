POL-FR: Schopfheim. Motorradfahrer mit Helikopter in Klinik

Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer kam es am Dienstag kurz vor 20.00 Uhr an der Ausfahrt des Motorcross-Geländes auf der K 6353. Mit seinem Traktor samt Anhänger wollte ein 27 Jahre alter Mann das Gelände verlassen und fuhr in die Kreisstraße Richtung Schopfheim ein. Dabei übersah er einen von Schopfheim kommenden Kradfahrer, der daraufhin mit dem Anhänger zusammen stieß. Dabei verletzte sich der 56-jährige und musste mit dem Helikopter in die Uniklinik nach Freiburg verbracht werden. An seiner BMW entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

ma/md

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell