Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schneefräse gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Kreuztal (OT Littfeld) (ots)

Am Mittwoch, 07.08.2019, in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 16:15 Uhr wurde in der Grubenstraße trotz sommerlicher Temperaturen eine Schneefräse gestohlen. Die Fräse stand vor einem Einfamilienhaus und konnte vermutlich aufgrund des hohen Gewichtes nur von 2 Personen transportiert werden. Hinweise an die Polizei in Kreuztal unter 02732/909-0

