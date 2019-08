Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorrad kollidiert mit Auto

Bad Laasphe (ots)

Am Dienstagnachmittag (06.08.2019) ist es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto auf der B 62 gekommen. Ein 23-jähriger Mann geriet gegen 13:45 Uhr mit seinem Motorrad in einer Kurve zwischen Leimstruth und Saßmannshausen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Wagen eines 73-Jährigen zusammen und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog den 23-Jährigen in ein Krankenhaus. Keines der beiden Fahrzeuge war noch fahrtüchtig. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 8.000,- Euro geschätzt.

