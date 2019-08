POL-SI: Unfall: Zwei Schwerverletzte und hoher Schaden

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Wilnsdorf (ots)

Am Sonntagnachmittag (04.08.2019) kurz nach 15:00 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 722 ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Golf-Fahrer war dort von der Anzhäuser Mühle kommend in Richtung Kreisverkehr Höhwäldchen unterwegs. Zeitgleich bog ein ebenfalls 21-jähriger Traktor-Fahrer von einem geteerten Wirtschaftsweg aus nach links auf die Landstraße in Richtung Anzhäuser Mühle ein. Der Golf-Fahrer krachte trotz Bremsversuchen in den Anhänger des Traktors. Dabei zogen sich der Golf-Fahrer und eine 21-jährige Mitfahrerin auf dem Traktor schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten beide in umliegende Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50000 Euro. Die Landstraße war für knapp zwei Stunden gesperrt.

