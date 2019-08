Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall auf der Gambach - Unfallverursacher hatte keinen Führerschein

Burbach (ots)

Am Mittwoch, 07.08.2019, gegen 06:30 Uhr, fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Honda die Gambach runter in Richtung Burbach. In einer Rechtskurve kam er vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit nach links ab und prallte mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Der 33-jährige Fahrer des BMW wurde dabei leicht verletzt. Die Polizeibeamten der Wache Wilnsdorf stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 34-jährige Unfallverursacher keinen gültigen Führerschein hatte.

