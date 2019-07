Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Raub eines Rucksacks Osteel - Automat aufgebrochen Hage - Versuchter Einbruch in Kirche Juist - Brandstiftung Norden - Verkehrsunfallfluchten

Altkreis Norden (ots)

Norden - Raub eines Rucksacks: Am Samstag, 13.07.2019, kam es gegen 20.00 Uhr zu einem Raub zum Nachteil eines Elektro-Rollstuhlfahrers. Die Tat ereignete sich in Norden, Parkstraße. Zwei unbekannte Täter hatten sich dem 58-jährigen Opfer von hinten genähert, ihm die Augen zugehalten und einen mitgeführten Rucksack entrissen. In diesem befanden sich diverse Medikamente. Die Täter sprachen deutsch mit osteuropäischem Akzent. Ein Täter trug einen Ohrring mit einem roten Stein sowie eine braune Wildlederjacke und Jeanshose. Der zweite Täter hatte einen blauen Trainingsanzug an. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Osteel - Automat aufgebrochen: In der Nacht zu Dienstag, 16.07.2019, brachen unbekannte Täter in Osteel einen Zigarettenautomaten auf. Dieser stand an der Brookmerlander Straße. Über das durch die Täter erlangte Diebesgut gibt es noch keine Erkenntnisse. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Hage - Versuchter Einbruch in Kirche: Unbekannte Täter versuchten in die Ansgari-Kirche in Hage, Baantjebur, einzubrechen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 14.07.2019, 13.00 Uhr, und Montag, 15.07.2019, 09.00 Uhr. Die Täter hatten dabei versucht, den Haupteingang zur Kirche aufzuhebeln. Dies misslang ihnen jedoch, so dass die Täter ohne Beute blieben. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Juist - Brandstiftung: Durch eine vermutliche Brandstiftung kam es am Montag, 15.07.2019, gegen 17.30 Uhr zu einem Feuer auf der Insel Juist. Im Bereich des Hammersees wurde der Dünenbewuchs sowie das Untergehölz in Brand gesetzt. Das Feuer wurde durch Passanten entdeckt, die auch sofort erste Versuche zum Löschen unternahmen. Die alarmierte Feuerwehr konnte letztlich den Brand löschen. In unmittelbarer Nähe des Brandortes wurde eine Person gesehen, die zu Fuß aus Richtung der Brandstelle kam und auch keine Anstalten machte, beim ersten Angriff zum Löschen zu helfen. Diese Person, die mit dem Brand in Verbindung gebracht werden könnte, wird beschrieben als männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, schwarzes volles und kurzes Haar. Bekleidet war die Person mit einer dunklen Jacke sowie einer Jeanshose. Diese Person und Hinweisgeber zu diesem Mann werden gebeten sich bei der Polizei Juist, 04935/1210, zu melden.

Norden - Verkehrsunfallfluchten: In Norden kam es am Montag, 15.07.2019, zu einer Verkehrsunfallflucht in der KIeine Mühlenstraße. Zwischen 11.10 Uhr und 13.05 Uhr war dort ein blauer VW Touran geparkt und wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich des Hecks angefahren. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher. Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich in der Nacht zu Montag, 15.07.2019, in Norden, Pottbackerslohne. Hier wurde ein geparkter Mercedes ebenfalls am Heck beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931/9210, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell