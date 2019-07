Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Südbrookmerland - Unfallflucht: Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in Südbrookmerland, Auricher Straße, kam es am Montag, 15.07.2019, gegen 10.25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin war dabei mit ihrem Fiat Panda gegen einen geparkten VW Jetta gefahren und hatte an diesem einen Schaden in Höhe von ca. 1.000,- EUR verursacht. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen setzte die Verursacherin ihren Weg fort. Der Unfall wurde von Zeugen gesehen und die Polizei informiert. Diese ermittelt derzeit die Fahrerin des Fiat. Eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht wurde bereits gefertigt.

