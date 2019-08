PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrunkene Autofahrerin bei Bad Schwalbach mit fast 4 Promille

Bad Schwalbach (ots)

Am 10.08.2019 stand gegen Mitternacht auf der B 260 im Bereich der Abfahrt Bad Schwalbach, Reitallee ein Fahrzeug. In diesem saß eine Frau mit ihrem Hund, die nicht reagierte. Da ein akuter medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden konnte und das Fahrzeug verschlossen war, wurde durch die Polizei die Seitenscheibe des Pkws eingeschlagen. Es stellte sich heraus, dass die Fahrerin einen Atemalkoholwert von 3,8 Promille hatte und offensichtlich dort eingeschlafen war. Die Frau wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Zeugen, die der Citroen mit Gießener Kennzeichen in der Nacht aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer: 06124-70780 zu melden.

