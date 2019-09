Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Veranstaltungen ohne größere Zwischenfälle

Freiburg (ots)

Drei Veranstaltungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Lörrach verliefen in der Nacht zum Sonntag, 15.09.2019, ohne größere Zwischenfälle. Während am Inzlinger Weinfest und am "Under the Bridge"-Festivals keine Einsätze zu verzeichnen waren, kam es am Brombacher Schlossgrabenfest zu mehreren Vorfällen. So schritt die Polizei wegen zwei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen eines Körperverletzungsdeliktes ein. Ein Jugendlicher wurde mit einer E-Shisha ertappt. Er war über das Einschreiten der Polizei wenig erfreut, warf eine leere Dose vor die Füße der Beamten und gab seinen Namen nicht preis. Ebenso verweigerten zwei junge Männer die Angaben ihrer Personalien, die nach der Veranstaltung bei einer nahen Gaststätte negativ aufgefallen waren. Sie missachten auch den ausgesprochenen Platzverweis. Einer weiteren kontrollierten Person wurde ein Taschenmesser abgenommen. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

