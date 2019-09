Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Betrunkene Verkehrsteilnehmer

Freiburg (ots)

Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer zog das Polizeirevier Breisach am vergangenen Wochenende bei stichpunktartigen Verkehrskontrollen im gesamten Revierbereich aus dem Verkehr. Darunter waren auch zwei Fahrradfahrer, welche mit 2,61 und 1,66 Promille unterwegs und teilweise auch gestürzt waren. Ein Motorrollerfahrer sowie ein Autofahrer mussten sich ebenfalls nach Verdacht auf Alkoholisierung einer Blutentnahme unterziehen. Zwei weitere Autofahrer wurden unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer erwischt und ebenfalls einer Blutentnahme zugeführt. In allen Fällen werden Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft in Freiburg vorgelegt.

