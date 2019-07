Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines abgeernteten Ackers

Pirmasens (ots)

Am Freitag, dem 26.07.2019, kam es aufgrund der anhaltenden Hitze und Trockenheit in der Straße Am Simter Berg in Pirmasens zu einem Flächenbrand einer abgeernteten Ackerfläche. Der Brand konnte durch die Feuerwehr der Stadt Pirmasens schnell gelöscht werden. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

