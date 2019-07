Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Außenspiegel abgetreten

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Thaleischweiler-Fröschen- Ein bisher unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Uferstraße den Außenspiegel eines PKW. Der Fahrzeugführer hatte dort seinen roten Chevrolet mit Kaiserslauterer Kennzeichen geparkt. Als er nach Hause fahren wollte, stellte er den vermutlich abgetretenen Außenspiegel fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200EUR. Die Polizei in Waldfischbach-Burgalben bittet um Zeugenhinweise. Telefon 06333-9270.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon 06333-9270

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@poilizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell