FW-PL: OT-Stadtmitte. Unfall mit vier Beteiligten PKW und einem Motorrad in Nähe zur Feuerwache.

Plettenberg (ots)

Ein Passant meldete sich am heutigen Mittwoch an der Haustür der hauptamtlich besetzten Feuerwache und berichtete von einem Unfall an der knapp 50 Meter von der Wache entfernten Kreuzung -am Wall-. Es sei ein Motorrad beteiligt und es gebe mindestens einen Verletzten, so dessen Aussage. Die Wehrleute begaben sich daraufhin sofort zur Unfallstelle. Die Situation war zunächst unklar, denn inmitten von zwei völlig demolierten PKW lag auch ein Motorrad, dessen Fahrer offensichtlich verletzt war und im Rettungswagen versorgt werden musste. Eine weitere Motorradfahrerin stand unter Schock und musste ebenfalls rettungsdienstlich versorgt werden. Neben der Versorgung der Verletzten musste zudem auslaufender Kraftstoff aufgefangen werden. Wie genau es zu dem Unfall gekommen war, bei dem insgesamt vier PKW und ein Motorrad beteiligt wurden und zur Höhe des dabei entstandenen Sachschadens, darüber kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die beiden Verletzten konnten nach ambulanter Versorgung im Plettenberger Krankenhaus zwischenzeitlich wieder entlassen werden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie zur Unfallaufnahme durch die Polizei, kam es zu langen Rückstaus an der vielbefahrenen Ampelkreuzung.

