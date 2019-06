Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Einsätze der Plettenberger Feuerwehr im Verlauf des Freitags. PKW fährt in umgestürzten Baum.

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Plettenberg (ots)

Zu insgesamt fünf Einsätzen musste die Plettenberger Feuerwehr im Verlauf des gestrigen Freitags ausrücken. Gegen 13.50 Uhr rückte die Feuerwehr in die Ohler Straße aus. Hier mussten die Einsatzkräfte eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienwohnhaus öffnen, nachdem der Mutter eines eineinhalbjährigen Kindes die Tür unglücklicherweise zugefallen war und der Schlüssel in der Wohnung verblieb. Binnen weniger Minuten hatten die Wehrleute die Situation entspannt und der Mutter Zugang zu ihrem unversehrten Kind verschafft. Gegen 14.30 Uhr rückten dann zunächst Rettungswagen und Notarzt zur Oestertalsperre aus. Eine Frau war dort im Bereich der DLRG-Wachstation im Uferbereich gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Aufgrund der steilen Uferböschung musste die Feuerwehr anrücken und die Verletzte mit Hilfe einer speziellen Schleifkorbtrage zum Rettungswagen, welcher auf dem Uferrundweg in Stellung gegangen war, transportieren. Von dort wurde sie dann wenig später in das Plettenberger Krankenhaus gebracht. Gegen 16.50 Uhr wurde der Feuerwehr eine Gefahrenstelle in Nähe zur Oestertalsperre gemeldet. Dort war eine große Fichte in extreme Schieflage geraten und drohte auf einen Radweg zu fallen. Mit Hilfe einer Motorsäge musste der Baum gefällt werden. Für einen umfangreicheren Einsatz sorgte kurz nach 20.00 Uhr der Motorschaden eines Fahrzeuges in der Innenstadt. Unbemerkt dessen, war der Fahrer mit seinem PKW durch die Innenstadt gefahren, bevor sein Fahrzeug aufgrund eines Motorölverlustes liegen blieb. Die dabei entstandene Ölspur zog sich durch zahlreiche Straßenzüge bis hin zur Hochbrücke in Eiringhausen. Zur Unterstützung ihrer Kollegen von der Feuer- und Rettungswache, wurden die Einheiten Stadtmitte, Eiringhausen und Ohle nachalarmiert, welche die rutschigen Straßen durch Aufbringen von Bindemittel entschärften. Abschließend kam zur Reinigung noch eine Kehrmaschine des städtischen Baubetriebshofes zum Einsatz, bevor die letzten Einsatzkräfte nach rund 3 Stunden wieder einrücken konnten. "Baum auf Fahrbahn" auf der Bundesstraße 236 kurz vor Pasel, lautete das Stichwort kurz nach 23.00 Uhr. Noch während dem Anrücken der Wehrleute krachte ein Fahrzeug in die quer über der Fahrbahn liegende Eiche. Dabei wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Zum Glück blieb der Fahrer bis auf einen gehörigen Schrecken unverletzt. Die Feuerwehr beseitigte den Baum mit einer Motorsäge und reinigte die Fahrbahn von Ästen und Blättern. Erst gegen 00.30 Uhr konnte die Feuerwehr wieder einrücken.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell