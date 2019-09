Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem Motorrad kam es am Montag gegen 16.15 Uhr auf der K 6307 zwischen Muggenbrunn und Aftersteg. Eine 19 Jahre alte Frau befuhr die Strecke mit ihrer Kawasaki, vor ihr fuhr ein Bekannter. Als dieser einen vor ihm fahrenden Hyundai überholte, setzte sie nach und fuhr dadurch mit einer zu hohen Geschwindigkeit auf eine leichte Rechtskurve zu. Sie bremste deshalb so stark, dass sich ihre Kawasaki aufrichtete und sie dadurch geradeaus auf den linken Seitenstreifen kam. Nach rund 20 Meter fuhr sie in einen Graben und kollidierte mit einer Felswand. Das Motorrad wurde in Richtung Straße geschleudert und verkeilte sich an einem Leitpfosten. Die 19-jährige Motorradfahrerin wurde mit dem Helikopter in die Uniklinik nach Freiburg geflogen. An ihrem Krad entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, am Leitpflosten 150 Euro. Für die Ladung des Helikopters wurde die naheliegende L 126 zeitweise komplett gesperrt.

