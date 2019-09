Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mutter überführt geschickt Fahrraddieb

Anfang August meldete eine 47 Jahre alte Frau das Fahrrad ihres Sohnes als gestohlen. Am Mittwoch, 11.09.2019, sah sie dann das gestohlene Fahrrad vor einer Postfiliale in der Rosenstraße stehen und wartete, wer mit dem Fahrrad weg fahren möchte. Nachdem ein junger Mann aus der Post raus kam und das Schloss am Fahrrad löste, sprach sie diesen auf den Diebstahl an. Dieser behauptete aber, dass das Fahrrad ihm gehöre. Als die 47-jährige die Polizei verständigte, flüchtete der Mann. Als dieser aber zuvor die Postfiliale verlassen hatte, hatte die Frau ein Foto von dem Paket gefertigt, welches er unter dem Arm trug. Darauf konnte die Anschrift und der Name des Mannes abgelesen werden und es wurde ein Durchsuchungsbeschluss richterlich erwirkt. Im Rahmen der Durchsuchung konnte das Fahrrad im Keller des 26 Jahre alten Mannes aufgefunden und sichergestellt werden.

