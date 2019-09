Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto zerkratzt - Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Jeep Renegade kam es zwischen Sonntag, 15.09.2019, 20.30 Uhr, und Montag, 16.09.2019, 14.00 Uhr. Dieser war von seinem 52 Jahre alten Besitzer auf einem Parkplatz in der Hauptstraße geparkt worden und als er am Montag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war die hinter linke Fahrzeugtüre zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Laut des 52-jährigen gab es noch weitere Fahrzeuge, die beschädigt waren. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet weitere Geschädigte oder auch Zeugen, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

