Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Einbruch in Schule - Laptops und IPads entwendet

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende, 13.-16.09.2019, wurde in eine Schule in WT-Tiengen eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster an der Westfassade der Schule in der Wutachstraße auf und stiegen so in das Gebäude ein. Sie stahlen mehrere Laptops und IPads, einen PC-Rechner und einen Bildschirm sowie EDV-Zubehör.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell