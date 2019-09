Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190906-1: Handtasche mit Bargeld und Smartphone geraubt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstag (05. September) die Handtasche einer 49-jährigen Frau geraubt.

Die 49-Jährige ging gegen 16:15 Uhr von der Bonnstraße in den Xavier-Kürten-Weg am Stadion vorbei. Hinter dem Haupteingang des Stadions näherten sich ihr von hinten zwei Männer. Einer hielt die Frau fest, sein Komplize entriss ihr eine weiße Handtasche, in der sich Bargeld und ein Smartphone befanden. Das Duo lief mit der Beute in Richtung Schlosspark/Bahnhof davon. Laut Angaben der 49-Jährigen handelte es sich um zwei etwa 180 Zentimeter große Männer im Alter von maximal 20 Jahren. Beide hatten eine normale Statur und braunes Haar. Einer war mit einer Jeans und einer schwarzen Jacke bekleidet. Der zweite Tatverdächtige war komplett schwarz gekleidet und hatte eine Kapuze. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die beiden Tatverdächtigen gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

