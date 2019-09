Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: LKW im Industriegebiet beschädigt- Unfallverursacher flüchtet

Enger (ots)

(sls) Am Donnerstagnachmittag (5.9.) kam es zu einer Unfallflucht in Enger an der Industriestraße. In der Zeit von 16:50 Uhr bis um 17:00 Uhr stand auf dem linken Parkstreifen in Fahrtrichtung Löhner Straße in Höhe der Hausnummer 15 ein weißer Renault Master (LKW) geparkt. Im genannten Tatzeitraum stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an den linksseitig geparkten LKW und beschädigte hierbei die rechte Fahrzeugseite und den Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05221-8880.

