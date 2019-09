Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl im Mathildenhospital- Einbruch in Büro des Seelsorgers

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstag (5.9) gegen 17:00 Uhr stellte der Katholische Krankenseelsorger des Mathildenhospitals fest, dass unbekannte Täter in sein Büro im Krankenhaus einbrachen. Das Büro wurde durch den Seelsorger am Dienstag (3.9) ordnungsgemäß verlassen und verschlossen. Unbekannte Personen brachen in dem Zeitraum die Tür auf durchsuchten die Räumlichkeit. Sie entwendeten einen dreistelligen Geldbetrag und einen Computer. Die Kriminalpolizei Herford bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich mit der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung zu setzen.

