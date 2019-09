Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes-Fahrer verursacht Unfall- Missglücktes Überholmanöver

Vlotho (ots)

(sls) In Vlotho kam es am Donnerstagabend (05.09.) an der Weserstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem einer der Beteiligten leicht verletzt wurde. Ein 37-jähriger Daimler-Fahrer aus Vlotho befuhr mit seinem weißen AMG gegen 19:00 Uhr die Weserstraße in Richtung Bad Oeynhausen. Vor dem 37-Jährigen befand sich ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus Vlotho mit seinem blauen Audi der in dieselbe Richtung fuhr. Im Verlauf der Weserstraße beabsichtigte der Daimler-Fahrer mit seinem weißen AMG den Audi zu überholen. Während des Überholvorganges verlor der Daimler-Fahrer, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er drückte den neben ihm fahrenden Audi-Fahrer gegen die Leitplanke, drehte sich mehrfach und stieß dann selber gegen die Leitplanke. Der 48-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Das Verkehrskommissariat Herford übernimmt die weiteren Ermittlungen.

