Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Versuchter Aufbruch eines Bankautomaten

Herford (ots)

(kup) Am Dienstag (3.9.), um 1:35 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter, der vermummt war, den Vorraum einer Bank an der Kurfürstenstraße ein. Dort ging er mit einem bislang unbekannten Werkzeug den Geldautomaten an und versuchte, diesen zu öffnen. Als ihm dies nicht gelang, flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Direktion Kriminalität sucht Zeugen, die Angaben zu dieser Tat machen können. Hinweise bitte telefonisch an 05221 - 888 0.

