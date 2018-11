POL-BI: Hartnäckiges Diebespaar täuscht Opfer

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Babenhausen-

Am Donnerstag, den 29.11.2018, erlangten Täter mit Hilfe eines Täuschungsmanövers an der Liebermannstraße Geld. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 13:00 Uhr klingelten ein Mann und eine Frau in der Liebermannstraße an der Wohnungstür einer Familie. Als die Bewohnerin die Tür öffnete, behauptete das Paar, von einer Arbeitsvermittlung zu kommen. Sie gaben vor, die im Haus wohnhafte Personenanzahl zu kontrollieren. Die Beiden wiesen sich nicht aus, so dass der Hausherr sie aufforderte, das Haus zu verlassen.

Wenig später bemerkte der Bielefelder, dass das Paar in der ersten Etage erneut versuchte in eine Wohnung zu gelangen. Der Bielefelder ersuchte die Täter, das Haus zu verlassen. Anschließend bemerkte er den Diebstahl seines Portemonnaies aus der im Flur hängenden Jacke.

Das Opfer beschrieb den osteuropäisch aussehenden Täter als 50 bis 60 Jahre alt und 180 cm groß. Er trug hellbraune kurze Haare und sprach mit russischem Akzent.

Die westeuropäisch aussehende Täterin wird als 25 bis 30 Jahre alt und 160 cm groß beschrieben. Sie trug hellbraune schulterlange Haare.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell