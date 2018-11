POL-BI: PKW-Einbrecher richten hohen Schaden an

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Innenstadt-

In der Nacht von Dienstag, 27.11.2018, auf Mittwoch, 28.11.2018, brachen Diebe auf dem Gelände eines Autohauses an der Straße Am Stadtholz sechzehn Fahrzeuge auf.

In der Nacht betraten die Täter den Parkplatz eines Autohändlers an der Straße am Stadtholz, zwischen der Herforder und Eckendorfer Straße. Sie brachen sechzehn Fahrzeuge der Marke Skoda Typ Kodiaq, Octavia Combi RS und Superb Combi auf. Die Täter demontierten und stahlen jeweils Bordcomputer und Navigationsgerät. Mit der Beute im Wert von circa 104000 Euro entkamen sie unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben, sich an das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 zu wenden.

