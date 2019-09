Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entsorgen Müll an Schule

Enger (ots)

(kup) Am Sonntag (1.9.), in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr, entfernten bislang unbekannte Täter Bügelschlösser an vier Mülltonnen einer Schule an der Ringstraße. Ein 28-jähriger Mitarbeiter der Schule bemerkte das Fehlen der Schlösser. Die Unbekannten hatten die Tonnen gut gefüllt - mit Müll, der nicht getrennt wurde. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei in Herford bittet um Zeugenhinweise zu dieser Tat unter 05221 - 888 0.

