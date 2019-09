Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Radfahrer im Kreisel angefahren

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (2.9.), um 17:10 Uhr, fuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem silbernen Toyota Corolla auf der Dünner Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Kreisel. Gleichzeitig befuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Kreisel entgegen der Fahrtrichtung. Beim Einfahren in den Kreisel, bemerkte die Frau aus Bünde den von rechts kommenden Radfahrer nicht. Dadurch verursachte sie einen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Mann aus Kirchlengern stürzte von seinem Fahrrad und verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell