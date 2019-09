Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Vorfahrt missachtet

(kup) Am Samstag (31.8.), um 10:45 Uhr, fuhr eine 58-Jährige aus Bünde auf der Hochstraße in Richtung Levisonstraße. In dem schwarzen Audi A3 fuhren zudem zwei Kleinkinder mit. Gleichzeitig fuhr ein 71-jähriger Mann aus Bünde auf der Turnerstraße in Richtung Holster Straße. An der Kreuzung beider Straßen missachtete die Frau die Vorfahrt des von rechts kommenden des schwarzen Passat und verursachte so eine Kollision der beiden Autos. Dabei verletzte sich das eine Kleinkind leicht. Der PKW der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Unternehmen abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro.

